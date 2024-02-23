موديست أساسيا.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام ميدياما

الشارقة - اميمة ياسر - يحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب TNA بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2023-2024

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه أمام ميدياما الغاني، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية كريم وليد "نيدفيد" وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو

خط الهجوم: أنتوني موديست

وتعادل الأهلى سلبيا مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، بينما خسر ميدياما في نفس الجولة من يانج أفريكانز التنزاني (3-0).

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد الوصيف، بينما يمتلك ميدياما الغاني 4 نقاط يتذيل بها الترتيب