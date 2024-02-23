صناعة موديست الأولى تمنح حسين الشحات أرقامًا قياسية في أفريقيا

منح الفرنسي أنتوني موديست، نجم النادي الاهلي زميله حسين الشحات أرقامًا قياسية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد هدفه في شباك ميدياما الغاني.

وصنع موديست هدف النادي الاهلي في شباك ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا، الذي أحرزه حسين الشحات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل حسين الشحات، هدف الاهلي في شباك ميدياما خلال الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من أنتوني موديست، الذي استقبل كرة طولية رائعة من عمرو السولية.

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أرقام حسين الشحات في دوري أبطال أفريقيا

رفع حسين الشحات نجم الاهلي رصيده من الأهداف في البطولات الأفريقية طوال تاريخه إلى 19، ليتخطى عدد الأهداف التي سجلها أمادو فلافيو نجم الأحمر السابق.

كما وصل حسين الشحات إلى الهدف الـ52 في تاريخه مع الاهلي والمساهمة التهديفية الـ94.

وجاءت قائمة هدافي الاهلي في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

– محمود الخطيب (37 هدف).

– محمد أبو تريكة (32 هدف).

– عماد متعب (28 هدف).

– وليد سليمان (20 هدف).

حسين الشحات (19 هدف).

– محمد بركات، فلافيو (18 هدف).

– حسام حسن (17 هدف).

– أيمن شوقي، محمد شريف (15 هدف).

ويتواجد الاهلي في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط حصدهم من انتصارين و3 تعادلات.