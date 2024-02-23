أرقام مثيرة من مباراة الاهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

نجح فريق الاهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني، بنتيجة هدف وحيد، ليضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الاهلي ضد ميدياما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل حسين الشحات، هدف المارد الأحمر الوحيد في المباراة في الدقيقة 48، بعدما استلم تمريرة من الفرنسي أنتوني موديست.

إحصائيات مباراة الاهلي ضد ميدياما

وسدد الاهلي خلال مباراته أمام الفريق الغاني، 11 تسديدة و2 تسديدة على المرمى، وبلغت نسبة الاستحواذ 51٪.

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ومرر لاعبو الفريق الأحمر، 371 تمريرة بدقة وصلت إلى 77٪، وارتكبوا 16 خطأ، وحصلوا على 3 بطاقات صفراء، و3 ركنيات، ووقعوا في مصيدة التسلل 3 مرات.

على الجانب الآخر، سدد ميدياما على مرمى الاهلي 14 تسديدة و5 تسديدة على المرمى، وبلغت نسبة استحواذه 49٪.

وقام لاعبو ميدياما، بتمرير 351 تمريرة بدقة وصلت إلى 78٪، وارتكبوا 15 خطأ، وحصلوا على بطاقة صفراء وحيدة و7 ركنيات، ووقعوا في مصيدة التسلل 3 مرات.