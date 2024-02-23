طبيب الاهلي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة نيدفيد وياسر إبراهيم

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها الثنائي كريم نيدفيد، وياسر إبراهيم.

وحقق الاهلي الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض كريم نيدفيد، لإصابة جديدة مع المارد الأحمر، خلال الدقيقة 67 من مباراة ميدياما، حيث شارك رامي ربيعة بدلًا منه.

اقرأ أيضاً.. أرقام مثيرة من مباراة الاهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

وفي الدقيقة 74، تعرض ياسر إبراهيم مدافع الاهلي للإصابة، ليغادر لقاء ميدياما أيضًا، ويشارك أكرم توفيق بدلًا منه.

وقال أحمد جاب الله، في تصريحات في فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي الاهلي على “فيس بوك”، إن إصابة ياسر إبراهيم في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب القلعة الحمراء، أن ياسر إبراهيم سيخضع للفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.

واختتم جاب الله، بأن لاعب وسط الاهلي، كريم نيدفيد، يعاني من شد في السمانة ولكن حالته جيدة.

وسجل حسين الشحات، هدف الاهلي في شباك ميدياما خلال الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من أنتوني موديست، الذي استقبل كرة طولية رائعة من عمرو السولية.