الأهلي يهزم ميدياما في دوري الأبطال.. تعرف على ترتيب مجموعة المارد الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزا هاما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 48 من تصويبة بيسراه لمست يد حارس الفريق الغاني واستكملت طريقها إلى المرمى، بعد استلامه تمريرة سحرية من أنتوني موديست

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط فى المركز الرابع، فيما يحتل شباب بلوزداد ويانج أفريكانز المركزين الثاني والثالث ب 5 نقاط لكل منها،

وبذلك وضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويحتاج نقطة وحيدة من مباراة يانج أفريكانز لضمان الصعود إلى دور الثمانية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

الوسط: كريم نيدفيد وإمام عاشور وعمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.