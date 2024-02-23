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الامارات | ليفربول وتشيلسي.. موقف محمد صلاح من المشاركة في نهائي الكأس

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي ليفربول عبر مساعد مدرب الفريق الأول بيب ليندرز، أن مشاركة النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام لم تتحدد حتى الأن، ويتطلع ليفربول في مواجهة تشيلسي لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم وإهدائه لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي

وعانى محمد صلاح من إرهاق عضلي ولم يلعب خلال فوز ليفربول على لوتون تاون الأربعاء الماضي كما غاب عن ذات المباراة سوبوسلاي، ونويز، وترينت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، وكيرتس جونز، وديوغو جوتا بسبب إصابات مختلفة.

وقال ليندرز خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن ليفربول سيواصل مراقبة لياقة محمد صلاح، وداروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي قبل مواجهة تشيلسي، ومشاركة النجم المصري وهداف الفريق سيعتمد على مدى جاهزيته".

وأضاف المدرب: "لقد جئنا في جدول مجنون مرة أخرى، لذلك نلعب كل ثلاثة أيام، علينا حقا أن نرى ما سيحدث مع دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز ومحمد صلاح، تتبقى حصتان تدريبيتان، ثم سنتحقق من إمكانية مشاركتهم (صلاح، نونيز، وسوبوسلاي) وبعد ذلك يمكننا اتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة".

وكشف مساعد المدرب عن استبعاد أرنولد، وأليسون، وكيرتس جونز وديوغو جوتا رسميا عن مواجهة تشيلسي.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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