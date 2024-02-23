كولر: حاربنا من أجل الفوز.. وحققنا انتصارا تاريخيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه سعيد بالفوز على ميدياما الغاني بنتيجة 1-0 في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء:" سعداء بالفوز في هذه المباراة رغم كل الصعوبات التي تعرضنا لها".

وأضاف:" حفزت اللاعبين بين الشوطين وطالبتهم بالضغط وتحقيق الفوز خاصة أن الطقس ليس في صالحنا".

وتابع:" حاربنا من أجل الفوز وهذه أول مرة يفوز فريق مصري في كوماسي وهو ما يجله انتصاراً تاريخياً".

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا وخلفه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.