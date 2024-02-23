الجيت كون دو يحدد موعد إقامة تصفيات المنتخب استعدادا لبطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للجيت كوني دو برئاسة المحاسب عادل حسن، عن إقامة تصفيات اختيار عناصر المنتخب يوم الأحد المقبل في المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

وقال رئيس الاتحاد المصري للجيت كون دو إن تصفيات المنتخب تقام لمراحل 18 و 20 و العموم ظهر يوم الأحد المقبل على أن يتم الإعلان عن مواعيد التصفيات لباقي المراحل خلال الفترة المقبلة.

وتابع عادل حسن أن التصفيات التي تقام لاختيار عناصر المنتخب تأتي ضمن تجهيز منتخب قادر على المنافسة خلال البطولة العربية وبطولة العالم التي تقام خلال العام الجاري في القاهرة.

وكشف كابتن محسن أمين، المدير الفني للاتحاد المصري للجيت كوني دو أن اللاعبين المشاركين في التصفيات الحاصلين على المركز الأول والثاني أبطال الجمهورية بخلاف انتقاء بعض العناصر المتميزة حتى تخوض المنافسات من أجل الاستقرار على أفضل العناصر لضمهم إلى المنتخب المصري للجيت كون دو.

ويتواجد في التصفيات المحاسب عادل حسن رئيس الاتحاد المصري للجيت كون دو وأعضاء مجلس الإدارة وكابتن محسن أمين المدير الفني للاتحاد وكابتن محمد السبيتي المشرف العام على المنتخبات بخلاف تحكيم على أعلى مستوى من أجل اختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر في البطولات المقبلة.