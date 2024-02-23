خالد بيبو: شخصية الأهلي قهرت الظروف الصعبة أمام ميدياما

ياسر رشاد - القاهرة - وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الفوز على ميدياما بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في كوماسي، وقال إن الأهلي استحق الفوز والخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وأضاف بيبو أن شخصية الأهلي تغلبت على الظروف الصعبة التي واجهت الفريق خلال رحلة السفر إلى غانا، وأن خبرات اللاعبين تفوقت في النهاية وأن الجميع كان على قدر المسئولية، حتى تمكن الأهلي من تحقيق الفوز.

وأوضح بيبو: " كان هناك تجهيز جيد للاعبين فنيًّا وبدنيًّا خلال الفترة الماضية، ولكن شخصية اللاعبين وخبراتهم كان لها دور في تخطي ما مروا به من ظروف صعبة خلال الأيام الماضية وخاصة قبل مباراة ميدياما".

وأشاد بيبو في ختام تصريحاته بأداء اللاعبين وروحهم القتالية طوال المباراة، إضافة إلى سعادته بعودة كريم نيدفيد للمشاركة والظهور الأول لوسام أبو علي، مشددًا على أن لاعبي الأهلي يدخلون في أجواء المباريات سريعًا بفضل الروح والنظام في الفريق.

وحقق الأهلي الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا وخلفه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.