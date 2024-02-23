خبير تحكيمي: الحكم أنقذ الاهلي من الهزيمة أمام ميدياما في لقطتين (خاص)

أكد الحكم الدولي السابق ياسر محمود، أن حكم مباراة الاهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا، تغاضى عن احتساب لقطتين للفريق الغاني.

وتحدث الحكم الدولي السابق، عن الحالات التحكيمية في لقاء الاهلي وميدياما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب ميدياما بنتيجة هدف وحيد، أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 48 بصناعة موديست.

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وقال ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″:” في الدقيقة الثانية لا يوجد ركلة جزاء لفريق ميدياما لأن اللاعب سقط”.

وتابع:” في الدقيقة 19 شهدت اخترع قرار، حيث خرجت الكرة ركنية للاهلي، و أشار عليها المساعد، و لكنه احتسب ركلة حرة على الفريق الأحمر”.

وأشار الحكم الدولي السابق، أن الدقيقة 20 شهدت تلامس ضعيف من علي معلول مع مهاجم ميدياما داخل منطقه الجزاء، حيث كانت ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسبها.

وأفاد، بأن قرار الحكم صحيح فيما يخص البطاقة الصفراء للاعب الاهلي نيدفيد، في الدقيقة 29، لأنه أطاح بالكرة بعد الصافرة ويعتبر اعتراض.

وأضاف ياسر محمود:”في الدقيقة 35 بطاقة صفراء مستحقة لـ محمد هاني، وكان من الممكن أن يتعرض للطرد لأنه كان بيأدب الحكم باستخدام يده”.

واختتم:” في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لا يوجد ركلة جزاء لـ الاهلي، لأن اليد تعتبر داعمة، وهدف الشحات صحيح، لأن موديست كان في موقف سليم لحظة استلامه الكرة”.