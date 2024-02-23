شوبير الأفضل.. تقييم لاعبي الاهلي في الفوز على ميدياما

كشفت شبكة “سوفا سكور”، المتخصصة في الأرقام والاحصائيات، عن تقييم لاعبي الاهلي في مباراة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

وحل الاهلي ضيفًا على حساب نظيره ميدياما الغاني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحقق المارد الأحمر الفوز على ميدياما بنتيجة هدف وحيد، أحرزه حسين الشحات، ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

تقييم لاعبي الاهلي أمام ميدياما

وبحسب شبكة سوفا سكور، فإن مصطفى شوبير، كان أفضل لاعبي الفريق في اللقاء بتقييم 8.2، يليه حسين الشحات بـ7.6، ثم علي معلول بـ7.3 درجة.

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وحصل إمام عاشور على تقييم 7.2، بينما تساوى في التقييم كلًا من محمد عبد المنعم، عمرو السولية، ياسر إبراهيم بـ7.0.

وكان بيرسي تاو وكريم نيدفيد، أسوأ لاعبي الاهلي في مباراة ميدياما بتقييم 6.6، يليهم محمد هاني وأنتوني موديست بـ6.8 درجة.