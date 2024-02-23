"بعد فوز الأهلي".. ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره ميدياما الغاني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في دور ثمن النهائي بدوري الابطال بعد الفوز، ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

1.الأهلي - 9 نقاط - 5 مباريات

2.شباب بلوزداد - 5 نقاط - 4 مباريات

3.يانج أفريكانز - 5 نقاط - 4 مباريات

4.ميدياما - 4 نقاط - 5 مباريات

وتستكمل باقي مواجهات المجموعة الرابعة غدا السبت، بمباراة شباب بلوزداد ضد يانج أفريكانز.

اقرأ أيضًا:

حسين الشحات يقود الأهلي للفوز على ميدياما في دوري أبطال أفريقيا