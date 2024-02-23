أول تعليق من كولر على الفوز أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق السويسري مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي، عقب الفوز التاريخي على ميدياما الغاني بهدف نظيف في ملعب بابا يارا بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر عبر قناة "بي إن سبورتس": "هذا هو الفوز الأول لفريق مصري على ملعب بابا يارا لذلك أنا سعيد".

وأضاف: "سعداء بالفوز بعد مباراة صعبة ومعقدة، وكنا نعرف أنه يجب تحفيز اللاعبين بين الشوطين لأن الطقس كان صعبا وحققنا الفوز".

وقبل فوز الأحمر، لم يسبق لأي ناد مصري من قبل أن ينتصر على ملعب بابا يارا في غانا.

الجدير بالذكر فاز الأهلي على ميدياما بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

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