"لدي حماس كبير".. وسام أبو علي يكشف أحلامه مع نادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم نادي الأهلي، عن أحلامه مع الفريق، عقب المشاركة لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا بقميص الأحمر أمام ميدياما الغاني والفوز بهدف نظيف.

وقال وسام عبر الموقع الرسمي للأهلي: "سبق لي وأن خضت مباريات ودية مع الفريق، لكن مواجهة ميدياما أمر مختلف تماما، حيث كانت مباراة صعبة وفي بطولة كبيرة بحجم دوري أبطال أفريقيا والتي أتمنى الفوز بها"

وأضاف: "أنا سعيد بوجودي مع الأهلي، ولدي حماس كبير للتواجد مع الفريق والتسجيل خلال المواجهات الرسمية".

وواصل: "حصلت على الكثير من الدعم فور وصولي مصر وانضمامي للأهلي، سواء على المستوى الجماهيري أو زملائي بالفريق، وهو ما يسعدني ويمنحني دوافع قوية في بداية المشوار مع الفريق".

وأتم: "أحلم بالفوز بجميع البطولات مع الأهلي سواء على المستوى المحلي أو القاري، وإسعاد الجماهير التي تدعمني دائما".

الجدير بالذكر فاز الأهلي على ميدياما بهدف حسين الشحات، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

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