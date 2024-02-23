الامارات | الأهلي المصري يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الأهلي المصري فوزاً هاماً بهدف دون رد على ميدياما الغاني، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد بابا يارا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ليضع الفريق المصري قدما في الدور القادم من البطولة.

أحرز هدف الأهلي حسين الشحات مستغلًا تمريرة أنتوني موديست في الدقيقة 48، وبات الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات ليقترب من التأهل إلى دور الـ8 حيث ينتظر مواجهة يانج أفريكانز في القاهرة بالجولة القادمة.

ونجح الأهلي في الفوز بمباراتين وتعادل في 3، وسجل 5 أهداف، واستقبل هدفًا حتى الآن في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بجوار أندية، يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

بينما خاض فريق ميدياما 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل في أخرى، فيما خسر 3، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلوا 9، ويتذيل ترتيب المجموعة.