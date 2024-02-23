مراقب مباراة الزمالك وابو سليم الليبي فى فندق الإقامة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مسؤولو ناديي الزمالك و أبو سليم الليبي على استقبال الجزائري رشيد أوكالي، مراقب مباراة الفريقين المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بفندق إقامة الفريقين بالجزائر.

واستقبل الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر والدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس إدارة القلعة البيضاء، والكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وفوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي مراقب المباراة مساء اليوم.

وناقش مسؤولو الناديين والمراقب كافة الأمور التنظيمية والأمنية للمباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، وقام مراقب المباراة بالاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بإقامة الفريقين في الجزائر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل .