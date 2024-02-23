تعرف على نتائج الأسبوع الأول والثاني من دوري البادل المصري

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت بطولة الدوري الأولى للبادل صدارة فريق هليوبوليس لجدول ترتيب المجموعة الأولي للرجال بعد الفوز على فريقي سبورتنج السكندري والمعادي.

وجاء نظام بطولة البادل الأولي بتقسيم الأندية لمجموعتين على أن يصعد أول وثاني كل مجموعة للدورة المجمعة لتحديد بطل الدوري.

وتشهد البطولة جوائز للفرق الفائزة قدرها نصف مليون جنيه كمكافئة كبيرة مقارنة بأنها النسخة الأولى من البطولة.

وجاءت نتائج منافسات الأسبوع الأول بفوز فريق هليوبوليس على سبورتنج 3-2، وحقق فريق المعادي الفوز على عز الدخلية 5-0، وفاز نيو جيزة على اتحاد الشرطة بنتيجة 4-1

وجاءت نتائج الأسبوع الثاني من منافسات الرجال بفوز هليوبوليس على المعادي 4-1، فيما فاز فريق اتحاد الشرطة على اليخت بنتيجة 4-1.

وتأجلت مباراتين بسبب الظروف الجوية الأولي بين سبورتنج ووي بادل والثانية بين هيت بادل ونيو جيزة بادل.

وعلى مستوي السيدات فإن نتائج الأسبوع الأول شهدت فوز سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 2-1 وفاز فريق نيو جيزة على اتحاد الشرطة 3-0 وفاز هيت بادل على جزيرة الورد 2-1.

وفي الأسبوع الثاني من منافسات السيدات فاز هليوبوليس على المعادي 2-1 وفاز اتحاد الشرطة على اليخت 3-0 وتأجلت مباراتين بسبب الظروف الجوية وهما سبورتنج ضد وي بادل والثانية بين هيت بادل ونيو جيزة.