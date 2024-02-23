هبه عبد العزيز : إتحاد الدارتس يدعو لتنظيم كأس العالم 2027 بالمدينة الأولمبية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الكاتبة الصحيفة "هبه عبد العزيز" عضو مجلس إدارة "الاتحاد المصري للدارتس" خلال لقائها عبر فضائية "أون تايم سبورت" في برنامج "صباح أون" والذي تقدمه الإعلامية "ميريهان عمرو" أن هناك إتجاه كبير من جانب الإتحاد المصري لرياضة الدارتس إلي التقدم بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٧ ، وأن هناك ملف يتم إعداده من جانب الإتحاد وسيقدمه لوزارة الشباب والرياضية في العام الحالي بخصوص إستضافة مصر ل كأس العالم للعبة..

كما أكدت " عبدالعزيز" أن إهتمام الدولة بالجانب الرياضي، وأن فكرة إنشاء مدينة رياضية كبري بمواصفات عالمية في العاصمة الإدارية الجديدة هو ما شجعنا بشكل كبير على التقدم بطلب لإستضافة حدث كبير مثل ذلك وهو ما سوف يترتب عليه ترويج كبير وإنعاش لقطاع السياحة تحديد ودخول المزيد من العملات الصعبة .