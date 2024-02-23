كاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك وأبو سليم الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبي في الخامسة والنصف مساء غداً السبت بتوقيت مصر قبل المران الختامي.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير في السادسة مساء الغد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 الذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.