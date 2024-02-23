ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره ميدياما الغاني بهدف نظيف، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.



ويحل المارد الأحمر في المجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب يانج أفريكانز وشباب بلوزداد وميدياما الغاني.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على الفريق الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما تعادل مع يانج أفريكانز في الجولة الثانية، فيما تعادل مع شباب بلوزداد في الجولتين الثالثة والرابعة، قبل تكرار الفوز على ميدياما، اليون الجمعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يأتي الأهلي في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحل شباب بلوزداد الجزائري في الوصافة ب 5 نقاط، ويانج افريكانز التنزاني ثلبث الترتيب بنفس رصيد شباب بلوزداد، فيما يتزيل ميدياما الغاني المجموعة برصيد 4 نقاط.

وتقرر ملاقاة فريق يانج أفريكانز منافسه شباب بلوزداد غداً السبت، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.