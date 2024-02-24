وفاة سائق الفورمولا واحد السابق ويلسون فيتيبالدي

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : تُوفي سائق الفورمولا واحد السابق، البرازيلي ويلسون فيتيبالدي، الشقيق الاكبر للسائق الشهير إيمرسون فيتيبالدي، وذلك عن عمر 80 عاماً في ساو باولو، حسب ما أعلن الاتحاد البرازيلي للسيارات الجمعة.

وكتب الإتحاد عبر حسابه على إنستغرام "عن عمر يناهز 80 عاماً، توفي ويلسينيو بهدوء محاطا بكل الحب الذي استحقه طوال حياته".

وأشار البيان إلى إنه "جمع بين الموهبة والرؤية المستقبلية والجرأة للارتقاء بالعلم البرازيلي إلى مستوى غير متوقع".

وقاد فيتيبالدي في بطولة العالم للفورمولا واحد خلال فترة السبعينات، وحقّق النقاط في ثلاثة سباقات فقط من أصل 38 سباقاً خاضهم، فيما فاز شقيقه إيمرسون بلقب بطولة العالم للسائقين مرتين (1972 و1974).

وكان الاخوان فيتيبالدي أول شقيقين يحققان النقاط في السباق ذاته.

وساعد ويلسون فيتيبالدي في تأسيس فريق كوبرسوكار فيتيبالدي الذي جلس خلف مقوده في فترة غير ناجحة عام 1975 قبل أن يتحوّل إلى العمل الإداري ويترك مقعده لشقيقه إيمرسون.

غير أنّ السيارة لم ترتق الى مستوى الطموحات ولم تصعد الى منصة التتويج في أي سباق، قبل أن تختفي بداية الثمانينات.

وبقي ويلسون في عالم السيارات من خلال نجله كريستيان الذي خاض سباقه الاول في بطولة العالم للفورمولا واحد عام 1992.