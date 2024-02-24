"فوز الأحمر وتصريحات كولر".. آخر أخبار النادي الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ونرصد آخر أخبار النادي الأهلي اليوم:

بعد حادث الطائرة.. الأهلي يتحدى الطبيعة في لقاء ميديا الغاني

يتحدى النادي الأهلي الطبيعة، ضمن مجموعة من العوائق التي واجهها الفريق خلال رحلته إلى كوماسي الغانية، لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"قبل مباراة الأهلي وميدياما".. تعرف على جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لا أعذار".. برنامج الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني

حدد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، برنامج الفريق قبل مواجهة ميدياما الغاني، ويتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا، وتؤدي البعثة صلاة ظهر الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأهلي يواجه الغيابات والإرهاق قبل مباراة ميدياما الغاني

يعاني النادي الأهلي من غياب 10 لاعبين عن صفوف الفريق، في مباراة ميدياما الغاني، المقرر لها في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي المتوقع ضد ميدياما الغاني

يواجه النادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

موعد مباراة الأهلي و ميدياما الغاني والقناة الناقلة

يخوض النادي الأهلي لقاء ضد نظيره ميدياما الغاني، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

موديست يقود هجوم الأهلي ضد ميدياما الغاني

يواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كريم نيدفيد: تمكنا من التغلب على الظروف الصعبة التي واجهت الفريق خلال الأيام الماضية

عبر كريم وليد "نيدفيد" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز على فريق ميدياما الغاني بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خالد بيبو: شخصية الأهلي ساهمت في تحقيق الفوز.. وأقدم التهنئة إلى اللاعبين

حرص خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تقديم التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وائل جمعة: مبروك للأهلي الفوز.. والهدف المبكر في الشوط الثاني سهل المباراة

عبر نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري وائل جمعة، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه المارد الأحمر، على حساب فريق ميدياما الغاني في الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لدي حماس كبير".. وسام أبو علي يكشف أحلامه مع نادي الأهلي

كشف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم نادي الأهلي، عن أحلامه مع الفريق، عقب المشاركة لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا بقميص الأحمر أمام ميدياما الغاني والفوز بهدف نظيف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق في مباراة ميدياما

كشف أحمد جاب الله طبيب نادي الاهلي، تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد في مباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الأول في غانا".. الأهلي يسجل رقماً تاريخياً بعد الفوز على ميدياما بدوري أبطال أفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بنتيجة هدف دون مقابل عن طريق اللاعب حسين الشحات، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من كولر على الفوز أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

علق السويسري مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي، عقب الفوز التاريخي على ميدياما الغاني بهدف نظيف في ملعب بابا يارا بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد فوز الأهلي".. ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

فاز النادي الأهلي على نظيره ميدياما الغاني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.