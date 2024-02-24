بعثة الأهلي تغادر غانا بعد الفوز على ميدياما (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي دولة غانا، بعد الفوز على ميدياما بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على نظيره ميدياما بهدف حسين الشحات، في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

وبهذا الفوز ضمن الأحمر التأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا، حيث يتصدر الآن المجموعة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

ويلاقي الأهلي منافسه يانج أفريكانز في ختام مباريات دور المجموعات، يوم الجمعة المقبل 1 مارس 2024.

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