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"كاف" يخطر الزمالك بموعد المؤتمر الصحفي لمباراة أبو سليم

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محمد اسماعيل - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بموعد المؤتمر الصحفي لمباراة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبي في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت مصر قبل المران الختامي.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم، على استاد 19 مايو الذي يستضيف المباراة.

ويلاقي المصري نظيره الليبي، غدا الأحد 25 فبراير 2024، في تمام الساعة السادسة مساء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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