الامارات | البلوشي.. «فارس» و«مبارز ذهبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّل لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، فارس البلوشي (16 عاماً)، ظاهرة في الرياضة الإماراتية، بعد أن استهلّ بدايته في عالم الفروسية، قبل التحول إلى المبارزة التي حقّق فيها أخيراً الإنجاز الأهم في مسيرته عبر سلاح الشيش، بإهداء الإمارات أولى ميدالياتها الذهبية في بطولة آسيا على صعيد مرحلته السنية (الأشبال).

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «إن تشجيع والدتي منال الطباع، على انتهاج الرياضة كأسلوب حياة، دفعني وأشقائي لممارسة العديد من الرياضات، أهمها الفروسية، قبل التحول منذ أربع سنوات إلى عالم المبارزة التي سرعان ما تمكنت خلالها برفقة أشقائي من شق طريقنا نحو المنتخب الوطني، وإهداء الإمارات العديد من الإنجازات القارية والدولية».

وأوضح: «الشغف الذي لمسناه أنا وأشقائي في رياضة المبارزة، مهّد الطريق أمامنا للمشاركة في البطولات المحلية، قبل الانضمام إلى المنتخبات الوطنية، في محطات شهدت على صعيدي الشخصي حصولي على ذهبية المبارزة في البطولة العالمية القتالية في السعودية، قبل تحقيقي مطلع هذا العام ذهبية كأس آسيا التي أقيمت في دبي، واستكمالها في 21 فبراير الجاري بالبطولة الآسيوية في البحرين، بإهداء الإمارات أولى ميدالياتها الذهبية على المستوى القاري لفئة الأشبال».

واختتم: «طموحاتي كبيرة بالاستفادة من وجودي وأشقائي في الرياضة ذاتها، وتشجيعنا الدائم لبعضنا من أجل تحقيق الهدف الذي يصبو إليه رياضيو الدولة، ورفع علم الإمارات في أكبر المحافل الدولية، وبلوغ المبارزة الإماراتية المجد الأولمبي».

يُذكر أن الميدالية الذهبية لفارس البلوشي في آسيوية البحرين، جاءت بالعلامة الكاملة، بعد أن فاز بجميع مبارياته نحو بلوغ النهائي.

فارس البلوشي:

تشجيع والدتي دفعني وأشقائي لممارسة أكثر من لعبة، وانتهاج الرياضة كأسلوب حياة.