موعد مباراة الاهلي ضد الطائي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الفريق الكروي بالنادي الاهلي ضد نظيره الطائي في مسابقة دوري روشن السعودي اليوم السبت، والقنوات الناقلة.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الطائي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي.

موعد مباراة الاهلي ضد الطائي في الدوري السعودي

سيلاقي فريق الاهلي نظيره الطائي اليوم السبت، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

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وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الراقي والطائي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والطائي

ستنقل المباراة عبر قناة SSC1 SD بتعليق عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى، ومحمد حسين أضرضور عبر القناة الصوتية الثانية.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.