جوميز يطيح بنجم الزمالك في الصيف.. إعلامي يفجرها

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لـ الزمالك، الإطاحة بأحد نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب الإعلامي إبراهيم سعيد.

وقال الإعلامي إبراهيم سعيد، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن جوميز حدد أول اللاعبين الراحلين عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح أنه علم من مصادره، أن محمود علاء مدافع الزمالك، هو أول الراحلين عن الفريق، بفرمان من المدرب البرتغالي .

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وأشار إلى أن جوميز ابلغ إدارة القلعة البيضاء، بعدم تجديد عقد محمود علاء، حيث سينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك، يستعد لمواجهة أبو سليم الليبي، غدًا الأحد، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.

وستقام مباراة الفريق ضد نظيره الليبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.