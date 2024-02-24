بقيادة تشابي.. ماذا يحتاج باير ليفركوزن للتتويج بـ الدوري الألماني؟

واصل فريق باير ليفركوزن، بقيادة تشابي ألونسو، تقديم عروضه المميزة في بطولة الدوري الألماني، حيث نجح في تحطيم الرقم التاريخي لـ بايرن ميونخ.

وحقق باير ليفركوزن، الفوز على حساب نظيره ماينتز، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

وتتصدر كتيبة تشابي، ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه بايرن ميونخ بـ11 نقطة.

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وأصبح ليفركوزن، صاحب أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في كل البطولات لـ فريق يلعب في الدوري الألماني، برصيد 33 مباراة، ليكسر رقم فليك مع بايرن ميونخ (32 لقاء).

ماذا يحتاج ليفركوزن لحسم لقب الدوري الألماني؟

يتبقى للفريق الأسود والأحمر، 11 مباراة في سباق البطولة، بعدما خاض 23 مواجهة، حقق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 مواجهات.

ويحتاج باير ليفركوزن، لتحقيق الفوز في 8 مباريات لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي، دون النظر لنتائج بايرن ميونخ.

وفي حال حقق الفوز في 8 مباريات سيصل إلى 85 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، ليحقق البطولة بشكل رسمي، حيث أن أقصى رصيد سيصل إلى البايرن هو 83 نقطة.

ترتيب الدوري الألماني

1- باير ليفركوزن برصيد 61 نقطة.

2- بایرن میونخ – 50.

3 – شتوتجارت – 46.

4 – بوروسيا دورتموند- 41.

5- لايبزيج – 40

6- آينتراخت فرانكفورت – 33.

7 – فيردر بريمين – 29.

8- فرايبورج – 29.

9- هوفنهايم – 27.

10- هایدينهایم – 27.

11 – بوخوم – 25.

12 – فولفسبورج- 24.

13- يونيون برلين – 24.

14- أوجسبورج – 23.

15- بوروسيا مونشنغلادباخ – 22.

16- كولن – 16.

17 – ماينتز – 15.

18- دارمشتات – 12.