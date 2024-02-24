بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الاول كلةر القدم بنادي بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2024، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة بيراميدز ومازمبي الكونغولي فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب مازيمبي بمدينة لوممباشي بالكونغو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز

أقيم الاجتماع الفني بأحد الفنادق بمدينة لوبومباشي الكونغولية، لمباراة مازيمبي وبيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة حيث تقرر أن يرتدي مازيمبي قميصه الأساسي الأسود في الأبيض بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل سيرتدي فريق نادي بيراميدز الضيف قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب استاد مازيمبي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مترجم الفريق