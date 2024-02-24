تشكيل بيراميدز المتوقع أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلًا على نظيره مازيمبي، عصر اليوم، في المواجهة التى تجمع بينهما على إستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مصطفى فتحي - فيستون ماييلي.ش

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الخامسة

1- صن داونز الجنوب أفريقي، 7 نقاط

2- مازيمبي الكونغو الديمقراطية، 7 نقاط

3- بيراميدز، 4 نقاط

4- نواذيبو الموريتاني، 4 نقاط

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري الابطال

وتقرر انطلاق صافرة مباارة بيراميدز ومازيمبي فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، بالجوةل الـ 5 التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري الابطال الافريقية.

القناة الناقلة لمباراة مازيمبي وبيراميدز

وتذاع مباراة مازيمبي وبيراميدز اليوم، في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة مازيمبي وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكاميرون

ويرتدي مازيمبي قميصه الأساسي الأسود في الأبيض بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل سيرتدي فريق نادي بيراميدز الضيف قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب استاد مازيمبي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير.