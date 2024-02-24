محمد شريف رفقة الخليج أمام الحزم.. جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي مواجهة هامة أمام نظيره الطائي، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين الساعة، الرابعة عصر اليوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري.

ويتواجد الأهلي السعودي في المركز الثالث بترتيب جدول مسابقة دوري روشن للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يأتي نظيره الطائى في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بجدول المسابقة.



وعلى الجانب الآخر، يواجه فريق الكرة الاول بنادي الخليج المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصرى محمد شريف، نظيره الحزم، في المباراة التى تجمع بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب نادى الأخير بدوري روشن السعودي.

ويحتل فريق الخليج المركز الثاني عشر بترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي فريق الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة متذيلًا ترتيب جدول الدوري لهذا الموسم.

تشكيل الخليج المتوقع أمام الحزم بالدوري السعودي

في حراسة المرمي: سيهيتش

في خط الدفاع:حمسل، خبراني، لوبيز، لوبيتشو

في خط الوسط: ناري، هوساوي، يونج، رودريجيز

خط الهجوم: محمد شريف