عبدالناصر زيدان يتهم جمال علام بعدم الشفافية : " فين الـ20 مليون"

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، ويتهم جمال علام ومجلسه بعدم الشفافية فيما يخص حقوق أندية الغلابة في نسبة 5% الخاصة بحقوق البث للدوري الممتاز أ.

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وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع عبر «قناة الشمس»، إن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية حقق رقما قياسيا ماليا لأندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة هذا الموسم، لم يتحقق طوال تاريخ الاتحاد بما في ذلك عهد سمير زاهر وهاني أبو ريدة.

وأضاف، رابطة الأندية حققت 40 مليون جنيه نسبة لأندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة من البث الفضائي هذا الموسم

وأكمل، الرابطة طالبت بالتقسيم العادل لمبلغ الـ 40 مليون جنيه على كل أندية أعضاء الجمعية العمومية بدوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.

وتابع، في 4 يناير الماضي من 2024، أرسلت الرابطة برئاسة أحمد دياب 40 مليون جنيه لاتحاد الكرة لإرسالها لأندية أعضاء الجمعية العمومية بالدوريات الأخرى.

وأوضح، أن نصيب كل نادي من الـ105 أعضاء الجمعية العمومية مبلغ 400 ألف جنيه ترسل لهم على دفعتين

وأتم، كل نادي من الـ105 في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة كان من المفترض أن يصله 200 ألف جنيه خلال يناير الماضي من مبلغ الـ20 مليون.



وأنهى تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس"، أن كل نادي من الـ105 سيحصل على 200 ألف جنيه أخرى في نهاية الموسم وهذه نسبته من الـ5% الخاصة بالبث الفضائي.