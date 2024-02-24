أهلي 2008 يواجه الجونة اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 اليوم السبت ضيفه الجونة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الجمهورية.

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يدخل أهلي 2008 المباراة وفي رصيده 54 نقطة، وسجل 68 هدفًا مقابل 26 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.