صدمة لـ كولر بشأن إصابة ياسر إبراهيم

أثارت الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم، مدافع النادي الاهلي في مباراة ميدياما الغاني التي لعبت أمس، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وأبلغ أحمد جاب طبيب الاهلي، السويسري مارسيل كولر، أن التشخيص المبدئي لإصابة ياسر إبراهيم هي شد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه وفترة التأهيل التي سيحتاجها اللاعب.

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ودائمًا ما تسبب الإصابة في العضلة الخلفية بابتعاد اللاعبين فترة لن تقل عن أسبوعين، وهو ما يعني خروج ياسر إبراهيم من حسابات كولر في مباراة نهائي كأس مصر القادمة أمام الزمالك والمقرر لها يوم 8 مارس المقبل بالسعودية.

من جهة أخرى علم “كورة 365” أن طبيب الاهلي قد منح الضوء الأخضر بشأن مشاركة نجمي الفريق أحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيهما من الإصابات العضلية التي لحقت بهما.

وحقق النادي الاهلي الفوز أمس على فريق ميدياما الغاني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.