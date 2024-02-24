الكاف يزف بشرى سارة لـ الاهلي بشأن ياسر إبراهيم ومحمد هاني

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن مفاجأة سارة للنادي الاهلي بشأن الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني بعد حصول كل منهما على إنذارين مع الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة.

وأكد الكاف في تقريره على أن لاعبي النادي الأهلي حصلوا على 12 بطاقة صفراء، واحدة بدور الـ32 لمروان عطية، و11 بطاقة بدور المجموعات «2 ياسر إبراهيم، 2 مروان عطية، 2 محمد هاني، 1 صلاح محسن، 1 علي معلول، 1 كريم نيدفيد، 1 محمد عبد المنعم، 1 أفشة.

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وأشار الكاف إلى أنه لا يتم إيقاف أي لاعب إلا بعد حصوله على ثلاثة إنذارات وليس إنذارين؛ ما يعني أن الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني يحق لهما المشاركة في مباراة يانج أفريكانز التنزاني القادمة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

وحقق النادي الاهلي الفوز أمس على فريق ميدياما الغاني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد تسع نقاط، حسمها من الفوز في مبارتين والتعادل في ثلاث مباريات.