شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يستبعد بوبو من مواجهة مازيمبى بسبب "البرد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استبعد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، صانع الألعاب محمد رضا بوبو من مواجهة مازيمبي بسبب عدم اكتمال شفائه.
وتعرض بوبو لنزلة برد شديدة منذ وصول بعثة بيراميدز إلى لوبومباشي ولم يشارك في التدريب الأول للفريق، قبل أن يشارك في الثاني.
وفضل الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي استبعاد بوبو من المباراة لعدم اكتمال شفائه بشكل كامل، واستمرار معاناته من آثار نزلة البرد ليغيب عن لقاء مازيمبي.
كما قرر يورتشيتش استبعاد الحارس الثالث الشاب يوسف نادر، واللاعب الجناح محمود زلاكة، بجانب المدافع الدولي أحمد سامي بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة.
وتحركت بعثة الفريق من فندق إقامتها في مدينة لوبومباشي الكونغولية، في طريقها إلى ملعب مباراة مازيمبي، وعقد الكرواتي كرونسلاف يمحاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك مباشرة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتركيز على بعض الأمور الخططية لتنفيذها في الملعب.
وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على أن يكون في وداع اللاعبين لدى مغادرتهم فندق الإقامة لتحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور المقبل من البطولة.
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