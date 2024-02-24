مراقب الاتحاد الدولي للسلاح: كأس العالم للشيش هو الأفضل تنظيمياً

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت الرومانية يانكا لونسكو مراقب الاتحاد الدولي للسلاح بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة.

وقالت يانكا لونسكو : "تنظيم مصر لكأس العالم لسلاح الشيش في مصر من وجهة نظري رائع وهي النسخة الأفضل للبطولة ".

وأضافت: "لقد كنت مراقبة في 4 بطولات سابقة منذ أشهر قليلة لكن هذه النسخة مختلفة وهي الأفضل".

وتابعت: "الرؤية في الصالات رائعة والمسافات بين المنافسات جيدة وهناك سعادة كبيرة من اللاعبين بعدم تعرضهم للإرهاق فكل شىء إلى جانب بعضه البعض".

وواصلت: "الأمر الإيجابي أيضا هو الطقس داخل الصالة وهناك رضا كبير من اللاعبين حول التدفئة في الملاعب ، فكانت هناك بطولات سابقة قمت بالإشراف عليها وكانت هناك صعوبة في الطقس البارد داخل الصالات ".

وأتمت: "هذه المرة الأولى التي أراقب فيها على بطولة في مصر لكن البنية التحتية جيدة ومصر بلد رائع تنظم المسابقات بالشكل الأفضل وأريد أن أقضى عطلة لمدة أسبوع مع عائلتي هنا وزيارة كل الأماكن الرائعة في مصر".

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.