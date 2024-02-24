صدمة لـ جمهور الزمالك بشأن مباراة أبو سليم الليبي

أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أنه تم إخطارهم بشكل رسمي من قبل مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم إذاعة مباراة الفريق غدًا أمام نادي أبو سليم الليبي لأسباب تقنية.

وأضاف: “الاتحاد الإفريقي أخطر مسئولي الناديين بعدم إذاعة المباراة في الاجتماع الفني الذي عقد اليوم السبت، قبل 24 ساعة من خوض المباراة.

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ويختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته قبل مواجهة أبو سليم الليبي، المقرر لها غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك في الجولة الماضية أمام ساجراد الأنجولي من دون أهداف، ويسعى إلى الفوز في مباراة اليوم لحسم تأهله رسميًا لدور الـ16 من البطولة.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مجموعته برصيد عشر نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وحيدة.

ويحتل نادي أبو سليم الليبي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في مباراة وحيدة كانت أمام الزمالك..