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بسبب عدم الحصول على بطولات.. قرار عاجل من بيراميدز يهدد لاعبيه

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الشارقة - اميمة ياسر -     

كشفت وسائل إعلامية عن قرار إدارة نادي بيراميدز بشأن اللاعبين، بسبب عدم الحصول على بطولات حتى الآن.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر داخل نادي بيراميدز قوله إنه "سيتم تخفيض مرتبات اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة، مثل شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي، بسبب أنهم لم يحصلوا على بطولات".

وأضاف المصدر: "كما أن هناك كثير من اللاعبين ستغادر النادي مع بداية الموسم المقبل".

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق مازيمبي، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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