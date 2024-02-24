بيراميدز يتأخر بهدفين أمام مازيبمي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من المباراة القوية التي تجمع بين فريقي بيراميدز ومازيبمي بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف مازيبمي "أصحاب الأرض" الأول عن طريق اللاعب جول بية في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ثن عزز فريق جلودي ليكنزا النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وينتهي الشوط الأول بتقدم مازيبمي بنتيجة 2-0.

وبدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود دونجا - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس