17 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بدورة الألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني للجودو، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقرر إقامتها في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس المقبل، بمشاركة عدد كبير من دول القارة السمراء.

وأعلن مسئولو اتحاد الجودو عن قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، وجاءت كالتالي:

الرجال:

عادل حمادة – كريم الحجري – عمر سامي – عبد الرحمن محمد – علي حازم – زياد أيمن – كريم صبحي – هادي حسين – محمد عبده.

السيدات:

نورا حامد – تسنيم رشدي – حنين حسن – فاطمة محمد – فريدة مجدي – آية إيهاب – صفا سليمان – فرح شرف.

ومن المقرر أن يترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، ويرافق البعثة سيد أبو ميدان مدير فني وعاطف مصطفى مدرب والياباني يوجو كادوتا مدرب.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن بعثة المنتخب تخوض استعدادات قوية حاليا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية.

وتابع : "مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية لها هدفين، الأول حصد أكبر عدد من الميداليات أما الثاني فهو مواصلة إعداد جيل جديد من اللاعبين لإكسابهم الخبرات اللازمة من خلال الاحتكاك في المستويات الفنية المرتفعة".