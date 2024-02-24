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اليوم .. منتخب السلة يواجه مدغشقر في ثاني مباريات التصفيات الأفريقية

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر الوطني الأول لكرة السلة، اليوم السبت مع نظيره منتخب مدغشقر ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري .

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره مدغشقر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة “76-61“ في أولى مباريات التصفيات الأفريقية.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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