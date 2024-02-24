موديست يهنئ وسام أبو على بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قدم الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة لزميله الفلسطيني وسام أبو علي، بعد مشاركته الأولى مع المارد الأحمر في مباراة ميدياما الغاني أمس بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر موديست صوره تجمعه بوسام أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقاً عليها: "تهانينا أخي.. لمباراتك الأولى مع هذا الفريق الرائع".

وكان وسام أبو حل بديلاً للفرنسي أنتوني موديست، في الدقيقة 67 من مباراة ميدياما الغاني، ليسجل أول ظهور رسمي له رفقة القلعة الحمراء.

وانضم أبو علي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من صفوف سيرس السويدي.