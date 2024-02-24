محمود فايز يتحدث عن سبب فشل انضمام السوري محمود الأسود إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب سوريا، ضمن جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن سبب فشل انتقال اللاعب السوري محمود الأسود إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال فايز في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "محمود الأسود لاعب صغير في السن ولديه إمكانيات كبيرة وشخصيته قوية، والمطالب المادية العالية لفريق الكرامة السوري هو سبب عدم انتقاله إلى الزمالك".

وأضاف: "أحمد سليمان تواصل معي لمعرفة شخصية اللاعب والاستفسار، قبل الاستفسار عن الجانب الفني".

واختتم: "من الوارد إتمام التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو لاعب جيد وكان الجناح الأساسي للمنتخب السوري في بطولة أمم آسيا الأخيرة".

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع اللاعب، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك اللاعب رفقة المنتخب السوري في بطولة أمم آسيا الأخيرة بقطر، وساهم في صعود منتخب بلاده إلى دور ال 16 بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.