الزمالك بالزي الأبيض في مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني، الخاص بمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها غداً الأحد.

وجاء الاجتماع للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي باللون الأبيض، المكون من "القميص الأبيض، الشورت الأبيض"، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر، ويرتدي فريق أبو سليم اللون الأزرق، ويرتدي حارسه اللون الأسود.

وحضر الاجتماع الفني، من جانب نادي الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري، وعبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أبو سليم الليبي غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "19 مايو 1956" بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، فيما يأتي أبو سليم في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط من نفس عدد المباريات.