تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام خيتافي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل البلوجرانا أمام خيتافي، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وشهد تشكيل البارسا تغييرًا عن التشكيلة الرسمية أمام نابولي، حيث يأتي الثنائي بيدري وإنييجو مارتينيز على مقاعد البدلاء، فيما عاد جواو فيليكس مع مشاركة كوباريسي.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، كوبارسي، جوليس كوندي.

وسط الملعب: فرينكي دي يونج، كريستنسن، إيلكاي جوندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

الجدير بالذكر أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قرر الرحيل عن البلوجرانا مع نهاية الموسم الحالي، بعد النتائج السلبية التي قدمها مع البارسا خلال الموسم الحالي.