أهلي جدة يضرب الطائي برباعية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق أهلي جدة على الطائي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

عاد روبرتو فيرمينو إلى التهديف مرة أخرى بعد فترة كبيرة واستطاع تسجيل هدفين أمام الطائي وأضاف رياض محرز وفرانك كيسي الثالث والرابع بينما سجل هدف الطائي الوحيد لاعبه بيرنارد مينساه.

بهذه النتيجة يحافظ أهلي جدة على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الوصافة التي يحتلها النصر بينما ينفرد الهلال بالصدارة برصيد 56 نقطة، وفي المقابل يصارع الطائي الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.