الوداد البيضاوي يهزم بطل بتسوانا ويحافظ على فرصه في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الوداد البيضاوي المغربي على جوانينغ غالاكسي البوتسواني بهدف خارج ملعبه اليوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

هدف الوداد البيضاوي جاء بتوقيع بدر كدارين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بهذه النتيجة حافظ الوداد المغربي على فرصه في التأهل من دور المجموعات بعدما تساوى مع سيمبا التنزاني في عدد النقاط بواقع 6 نقاط لكل منهما وينتظر الجولة الأخيرة لحسم البطاقة الثانية.

وكان أسيك الإيفواري قد حسم صدارة المجموعة والبطاقة الأولى المؤهلة للدور التالي بعدما جمع 11 نقطة.

ويستضيف الوداد نظيره اسيك في الجولة الأخيرة يوم 2 مارس المقبل.