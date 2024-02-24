بيراميدز خارج دوري الأبطال بعد الهزيمة بثلاثية من مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتهت منذ قليل مباراة بيراميدز ومضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الفريق الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن فريق مازيمبي من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة، عن طريق كلا من "جويل بيا في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، جلودي ليكونزا في الدقيقة 45، قبل أن يختتم اللاعب فيليب كينزومبي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق مازيمبي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما توقف رصيد بيراميدز عن النقطة الرابعة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وبذلك يكون ودع فريق بيراميدز البطولة بشكل رسمي، من دور المجموعات في أول مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.