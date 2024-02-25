وائل بدر: منتخب مصر للسلة أصبح متربعًا على عرش القارة الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - علق وائل بدر المدرب العام للمنتخب المصري الأول لكرة السلة، بعدما فاز المنتخب على نظيره مدغشقر بنتيجة 97-66 في ثاني مباريات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 “الأفرو باسكت“.

قال وائل بدر: “يعد هذا الانتصار الثاني لنا في هذه التصفيات، حيث نركز في كل مباراة على حدة، وقمنا بتقديم أداء جيد ومميز خلال المباراتين“.

وأضاف: “ستكون مباراة غدًا أمام منتخب كوت ديفوار قوية وصعبة كثيرًا ولكن هدفنا الرئيسي هو تحقيق الفوز وأن يكون جميع اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية وعلى مستوى عالٍ من التركيز“.

وتابع: “إيهاب أمين وعاصم مرعي من العناصر الهامة والكبيرة في المنتخب المصري، ولكن هناك لاعبين بدائل يقدمون نفس الأداء والأسلوب سواء دفاعيًا أو هجوميًا“.

وواصل: “مشاركة اللاعب يوسف رفعت لأول مرة مع المنتخب المصري في مباراة اليوم تعد من المكاسب الكبيرة والإيجابية حيث ظهر بمستوى جيد، وأيضًا اللاعب أحمد ياسر ريحان ظهر بمستوى جيد منذ البطولة العربية، ويتواجد كريم حاتم مع المنتخب منذ فترة ويتطور مستواه كثيرًا“.

وعن مباراة كوت ديفوار، تابع بدر: “كوت ديفوار يعد من المنتخبات الأفريقية الكبرى، ولكن سيكون المنتخب المصري حاضرًا وبقوة خلال المباراة، حيث يحتل منتخب مصر المركز الـ 34 على مستوى العالم“.

واختتم: “نعمل بشكل أفضل خلال كل بطولة، حيث إن المنتخب المصري أصبح من المنتخبات الكبرى خلال الفترة الماضية، وأصبح متربعًا على عرش القارة الأفريقية“.